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Захарова резко ответила Польше и посоветовала начать борьбу с вандалами: "Побойтесь Бога, Станислав"

16 ноября 2020, 11:25  •  54 • Политика
Сотрудник польских спецслужб Станислав Жарин выдвинул обвинение против России. Официальный представитель МИД РФ резко ему ответила. "Побойтесь Бога, Станислав", - призвала она и порекомендовала начать борьбу с вандалами, оскверняющими памятники.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия - это самая большая угроза для Польши. Захарова отметила, что СМИ этой страны регулярно занимаются травлей РФ.
"Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов", - написала представитель МИД на своей странице в Facebook.
Если следовать логике польских властей, Россию можно обвинить буквально во всём: в крушении самолёта президента под Смоленском, в печальных итогах цветных революций, случившихся в Европе, истории Второй мировой войны, инфодемии периода коронавируса.
Мария Захарова дала совет, как улучшить международный образ Польши. Вместо голословных обвинений нужно начать войну с вандалами, которые оскверняют захоронения и памятники красноармейцам, освобождавшим Европу от фашистов. Официальный представитель МИД добавила, что с удовольствием рассказывала на брифингах об итогах этой работы. Пока же чуть ли не раз в неделю приходится напоминать Варшаве об обязанности сохранять мемориалы.

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