|
Захарова резко ответила на обвинения против главы русской общины США: "Русофобия зашкаливает"
09 марта 2022, 22:55 • 142 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на обвинения против главы организации русских соотечественников в США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после предъявления в США обвинений в незаконной деятельности главе Координационного совета организаций соотечественников из России (КСОРС) Елене Брэнсон.
США обвинили Елену Брэнсон в деятельности в качестве иностранного агента.
В МИД России подчеркнули, что в США власти пытаются выдавить всех активистов КСОРС с 2020 года и заставили уехать некоторых членов организации. Захарова подчеркнула, что КСОРС является общественной организацией, которая занимается сохранением русского языка среди иммигрантов из России, а также поддержанием русской культуры.
Они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики США, подчеркнула Захарова.
Также КСОРС занимается сохранением общей с США памяти о Второй мировой войне.
- подчеркнула Мария Захарова.
"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию... соотечественников", - подчеркнули в МИД России.
Подпишитесь на нас
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2022, 01:45
|
07 марта 2022, 17:50
|
09 марта 2022, 04:15
|
06 марта 2022, 20:15
|
05 марта 2022, 00:30
|
05 марта 2022, 02:15
|
09 марта 2022, 04:15