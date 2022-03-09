Захарова резко ответила на обвинения против главы русской общины США: "Русофобия зашкаливает"

Представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на обвинения против главы организации русских соотечественников в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после предъявления в США обвинений в незаконной деятельности главе Координационного совета организаций соотечественников из России (КСОРС) Елене Брэнсон.

США обвинили Елену Брэнсон в деятельности в качестве иностранного агента.

В МИД России подчеркнули, что в США власти пытаются выдавить всех активистов КСОРС с 2020 года и заставили уехать некоторых членов организации. Захарова подчеркнула, что КСОРС является общественной организацией, которая занимается сохранением русского языка среди иммигрантов из России, а также поддержанием русской культуры.

Они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики США, подчеркнула Захарова.

Также КСОРС занимается сохранением общей с США памяти о Второй мировой войне.

Русофобия зашкаливает и, что ещё хуже, оформляется законодательно и юридически. Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо ещё больше подорвут реноме США в России,

- подчеркнула Мария Захарова.

"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию... соотечественников", - подчеркнули в МИД России.