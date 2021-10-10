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Захарова рекомендовала Евросоюзу задуматься о внутренних проблемах
10 октября 2021, 00:50 • 79 • Политика
Евросоюзу (ЕС) следует акцентировать внимание на внутренних делах объединения, а не заниматься проблемами других государств. Таким заявлением в субботу, 9 октября, поделилась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который выразил уверенность, что ни Россия, ни Турция не станут «сверхдержавами».
«Господину Боррелю и вообще Евросоюзу стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них (в Евросоюзе — Ред.) внутри», — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Накануне, 8 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о хронической деградации двусторонних отношений между Россией и Евросоюзом. Он охарактеризовал последние семь лет внешнего диалога с Брюсселем как время «упущенных возможностей».
Кроме того, глава МИД добавил, что в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
23 сентября Лавров встретился с Боррелем. Разговор шел о построении более стабильных и предсказуемых отношений между ЕС и Россией. Отмечалось, что между Москвой и Брюсселем «сохраняются разногласия», в частности, по ситуации вокруг Украины, в «сфере демократии и прав человека», а также по вопросам «о кибератаках, дезинформации и прочим гибридным угрозам».
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