Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же вежливые люди"

Речь идёт о контрсанкциях России, о введении которых объявил 12 ноября глава МИД России Сергей Лавров. Они были введены против Германии и Франции, безосновательно обвинивших Россию в отравлении Навального и отказывающихся представить соответствующие доказательства или хотя бы провести совместное с Москвой расследование инцидента. При этом в Германии утверждают, что контрсанкции России якобы являются неоправданными и несоразмерными.

На фоне безосновательных обвинений Германии в адрес России Сергей Лавров также отметил, что у Москвы есть все основания полагать, что Навальный мог получить дозу боевого отравляющего вещества в Германии или в самолёте по пути туда из России.

По словам Захаровой, после слов Лаврова последовал "поток маловразумительных, но эмоционально заряженных букв".

"В этой ядовитой смеси оскорблений и обзываний нет ничего содержательного, чтобы можно было хотя бы пытаться парировать, кроме хорошо знакомых сравнений "немытой" России с "безупречным и непогрешимым" Западом", - подчеркнула она на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что вполне понятно, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же всё-таки нашли в евроанализах Навального.

"Но благодаря шуму нашей либеральной общественности когда-нибудь придётся", - отметила она.

Представитель МИД отметила, что на фоне всей шумихи Навальный "отлично устроился", скрываясь за границей от правосудия по делу об оскорблении ветерана.

Захарова также напомнила о том, что правительство ФРГ отказалось предоставлять какую-либо информацию об исследовании того, в чём, по германской версии, у Навального содержится химическое оружие, мотивируется это всё отказом самого носителя боевых отравляющих веществ.

"И как нарочно, именно в пятницу 13-го текущего 2020 года официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффан Зайберт апокалиптично заявляет: "У России есть всё необходимое, чтобы расследовать данное преступление", - сказала Захарова.

"Неужели в Берлине таким образом намекают, что русские и лабораторию Бундесвера взломали? Мы же люди вежливые. Ждём, пока немцы сами нам дадут то, что должны", - заявила Захарова, призвав всех, кто имеет хоть какую-то возможность уговорить Навального "разрешить Германии поделиться таинством своих анализов!".