Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила замысел стратегов США о "довеске НАТО". Управлять этим "довеском" планируется, конечно, с Капитолийского холма.

В Европе разразился кризис, который был спровоцирован Западом и Украиной. Европейские сообщества раньше и ЕС в современную эпоху всегда были экономическим альянсом. На уровне Брюсселя никогда не решались военные вопросы и вопросы национальной обороны.

Однако на недавнем саммите Евросоюза американский президент Джо Байден призвал ЕС и НАТО взаимодействовать для "углубления партнёрства". Объяснил политик это оборонными целями - единой Европе необходима защита. И обеспечить её может НАТО, став "щитом ЕС", объяснила Захарова.

"Но замысел вашингтонских стратегов прямо противоположный", - отметила она.

Североатлантический альянс управляется с самого момента основания Соединёнными Штатами. Они хотели бы, чтобы происходящее "под зонтиком" Евросоюза было под приглядом Вашингтона. Но сильная, единая, самостоятельная Европа не нужна США. Доказательства этому - и поддержка Brexit, и характер санкций против России, которые сильно бьют по ЕС.

"Вашингтон хочет превратить интеграционный проект "ЕС" в довесок к НАТО, в её "региональный экономический департамент". И уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма", - написала представитель русского МИД в своём Telegram-канале.