Захарова разоблачила США после убийства президента Гаити

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что информация о задержании в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза иностранных граждан, в том числе США, вызывает у Москвы обеспокоенность. При этом дипломат снова разоблачила американцев.

О том, что Россия продолжает следить за ходом расследования "наглого, демонстративного убийства президента Гаити" Жовенеля Моиза, сообщила во время брифинга официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.

В то же время дипломат напомнила о том, что произошедшее стало "следствием внутренней нестабильности в этой стране". Особое внимание Захарова уделила новости про задержанных по делу иностранцев, среди которых были и двое американцев.

Этот факт вызывает, по словам дипломата, обеспокоенность у Москвы. Кроме того, Захарова фактически разоблачает США, обратив внимание на то, что американцы снова вмешиваются в сугубо внутренний конфликт конкретной страны и пытаются использовать в своих "корыстных" интересах внешние силы.

В то же время дипломат выразила надежду на то, что правоохранительным органам Гаити удастся разобраться в произошедшем.

Напомним, президента Гаити убили в ночь на среду во время нападения на его резиденцию. Власть в стране временно перешла под контроль совета министров во главе с премьером.

По делу были установлены личности 28 предполагаемых преступников, из которых 26 - граждане Колумбии. В представительстве Тайваня в Порт-о-Пренсе сообщили о том, что на территории дипмиссии было задержано 11 подозреваемых.