Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. На линии соприкосновения в Донбассе пи этом находятся тысячи американских военных инструкторов.

В подготовке силового сценария Киева в Донбассе отпадают последние сомнения. Во время брифинга о фициальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание прессы на то, что Украина , похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

Дипломат выразила сожаление по поводу того, что страны НАТО поддерживают Киев в его "крестовом походе" против собственного населения .