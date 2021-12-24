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Захарова разоблачила силовой сценарий Киева и тысячи военных США
24 декабря 2021, 12:55 • 236 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. На линии соприкосновения в Донбассе пи этом находятся тысячи американских военных инструкторов.
В подготовке силового сценария Киева в Донбассе отпадают последние сомнения. Во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание прессы на то, что Украина, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.
Дипломат выразила сожаление по поводу того, что страны НАТО поддерживают Киев в его "крестовом походе" против собственного населения.
Кроме того, разоблачила Захарова и инструкторов НАТО, которые занимаются в Незалежной прямым подстрекательством к военному конфликту. В частности, речь идёт о четырёх тысячах американских военных инструкторов на линии соприкосновения в Донбассе. Для чего они там?
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