Захарова разоблачила "жест отчаяния" элит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что санкции против нашей страны - не более чем "жест отчаяния" западных элит в силу их неспособности смириться с очевидными успехами нашей экономики и роли на международном рынке.

Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве "жеста отчаяния" в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами,

- такое мнение высказала в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассуждая о влиянии рестрикций на отношения между нашей страной и так называемым коллективным Западом.

По сути, западные элиты, о которых упомянула дипломат, просто не могут смириться с очевидными успехами экономики России, а также увеличением конкурентоспособности нашей страны на международном рынке. Никак не могут смириться на Западе и с тем, что Россия выводит на международные торговые площадки всё больше своих товаров и услуг.

Кто захочет видеть сильного конкурента? Вот и идут в ход любые инструменты, чтобы удержать доминирующее положение. В том числе и использование, как отметила Захарова, "порочной практики политических и экономических односторонних ограничений".

Она отметила и то, что рестрикциями "подменяется дипломатия", а также "маскируется торговый протекционизм и попытки отвлечь внимание от внутренних проблем".

Далеко ходить не надо: наглядный пример - Соединённые Штаты, где на фоне экономических, социальных проблем в стране ведётся усиление санкционного давления на Россию. И недавно введённые указом президента США Джо Байдена очередные рестрикции против нашей страны тому доказательство.

Но и русские молча сносить санкции не намерены. Рестрикции - это, как напомнила Захарова, "обоюдоострое оружие", а в санкционной войне победителей не бывает .