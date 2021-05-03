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Захарова разоблачила "жест отчаяния" элит

03 мая 2021, 18:10  •  115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что санкции против нашей страны - не более чем "жест отчаяния" западных элит в силу их неспособности смириться с очевидными успехами нашей экономики и роли на международном рынке.
Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве "жеста отчаяния" в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами,
- такое мнение высказала в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассуждая о влиянии рестрикций на отношения между нашей страной и так называемым коллективным Западом.
По сути, западные элиты, о которых упомянула дипломат, просто не могут смириться с очевидными успехами экономики России, а также увеличением конкурентоспособности нашей страны на международном рынке. Никак не могут смириться на Западе и с тем, что Россия выводит на международные торговые площадки всё больше своих товаров и услуг.
Кто захочет видеть сильного конкурента? Вот и идут в ход любые инструменты, чтобы удержать доминирующее положение. В том числе и использование, как отметила Захарова, "порочной практики политических и экономических односторонних ограничений".
Она отметила и то, что рестрикциями "подменяется дипломатия", а также "маскируется торговый протекционизм и попытки отвлечь внимание от внутренних проблем".
Далеко ходить не надо: наглядный пример - Соединённые Штаты, где на фоне экономических, социальных проблем в стране ведётся усиление санкционного давления на Россию. И недавно введённые указом президента США Джо Байдена очередные рестрикции против нашей страны тому доказательство.
Но и русские молча сносить санкции не намерены. Рестрикции - это, как напомнила Захарова, "обоюдоострое оружие", а в санкционной войне победителей не бывает.
С учётом очевидного факта, что санкции в отношении России - обоюдоострое оружие, наносящее не меньший урон их инициаторам, рассчитываем на здравый смысл и возврат к выстраиванию отношений с нами, исходя из принципов справедливости, равноправия, отказа от "права сильного" и вторжения в суверенные дела других государств, - призвала дипломат. - Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей.

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