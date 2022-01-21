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Захарова разоблачила "пассажи нечеловеческой лжи" Госдепа: "Доказательство гениальное"

21 января 2022, 06:10  •  51 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила "пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости", ранее опубликованные Госдепом США о русских и Украине. В том числе зашла речь и о том, какое "гениальное" доказательство приводят американские дипломаты в попытке опровергнуть факт окружения России базами НАТО.
В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ранее опубликованное Госдепом США сообщение о "дезинформации" России по Украине.
"Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости", - разоблачила американских дипломатов Захарова.
В пример она приводит несколько из тех "пассажей", что представляют собой "шедевр". Например, немалое удивление вызвало у русского дипломата заявление о передислокации наших же войск по территории России, а также "американский тезис о том, что "не имеется достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины". В пример Захарова привела прямые угрозы бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова в адрес сотрудника Пятого канала Романа Наумова и обещание "вышибить мозги" с помощью "хлопцев". А "хлопцы"-то все из нацбатальонов, чьи форменные нашивки, как заметила Захарова, "повторяют символику СС".
Отдельно остановилась дипломат и на том, как Госдеп расценивает окружение России базами НАТО. С точки зрения внешнеполитического ведомства США о нём, мол, и речи не идёт, и вообще никто не обещал не расширять Североатлантический альянс на восток. И, как отметила Захарова, американские дипломаты в этом случае приводят "гениальное" доказательство: километраж границы России, который приходится на границу с НАТО.
"Доказательство американские дипломаты приводят гениальное, - из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 - члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти, - приводит "доказательство" Госдепа Захарова. - Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды".

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