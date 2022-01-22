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Захарова разоблачила "олимпийский вброс" Bloomberg о Путине: "А теперь правда"

22 января 2022, 22:25  •  256 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила "вброс" агентства Bloomberg, которое рассказало о том, что глава КНР якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. "А теперь правда", - заявила Захарова и по пунктам объяснила, что не так в публикации агентства.
"Это уже не фейк - это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", - прямо заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём авторском Telegram-канале, комментируя "вброс" агентства "со ссылкой на дипломата в Китае".
Речь идёт о материале со ссылкой на некий "дипломатический источник", который заявил, что якобы лидер Китая Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине.
"Последнее, что нужно Си Цзиньпину, - это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой", - сообщает Bloomberg.
"А теперь правда", - парирует Захарова, всего в нескольких пунктах объясняя, почему этому сообщению верить не стоит.
По словам русского дипломата, во-первых, "ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит". Во-вторых, "дипломатом в Китае" являются американцы". В-третьих, журналисты под прикрытием Bloomberg, как отмечает Захарова, "ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением не обращались".
Официальный представитель МИД напоминает о том, "кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле". В частности, она обратила внимание на один важный момент: речь идёт о странах, в которые накануне приезжают американские госсекретари и рассказывают о пользе вступления в Североатлантический альянс.
"А теперь думаем", - предложила Захарова подписчикам, напомнив о нескольких ключевых моментах, связанных с Украиной, США, Россией и Олимпиадой в Пекине. Дипломат открыто предупреждает о том, что стоит ожидать провокаций "от США и ведомого ими киевского режима". Причём речь идёт не только об информационных провокациях: "Нельзя исключать и военных". Дипломат допускает и такой вариант.
"1. Информационный фон американские СМИ прокачали на предмет "намерений России напасть на Украину". От общего нагнетания до фейков и вбросов, - пишет Захарова. - 2. Госсекретарь США Украину только что посетил. 3. Президент России на Олимпийские игры в Пекине собирается. Американское же руководство объявило о бойкоте зимней Олимпиады в Китае и будет находиться в Вашингтоне, а не на общемировом празднике спорта. Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9-10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 г. под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своём докладе от 30 сентября 2009 г. постановила: войну начала Грузия".

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