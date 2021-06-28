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Захарова разоблачила провальный проект Европы: "Чёрная дыра"
28 июня 2021, 17:15 • 93 • Политика
По мнению официального представителя МИД России, Косово стало проблемой Европы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что западный проект "Косово" потерпел провал. Об этом она сказала в интервью сербскому изданию Kurir.
Дипломат назвала Косово "чёрной дырой" - из-за обилия преступности и наличия множества террористов.
"Что касается нынешнего положения в Косове, то это "чёрная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения", - сказала Захарова.
Она отметила, что правительство страны во главе с премьер-министром Альбином Курти "проповедует откровенный политический экстремизм".
Захарова также напомнила, что 10 лет назад Косово рекламировали как "страну возможностей", а теперь она стала проблемой Европы.
Сербский автономный округ Косово и Метохия в 2008 году провозгласил себя независимыми государствами. Они активно пытаются вступить в международные организации. Против признания Косово выступают 60 стран - среди них и Россия, а также пять стран Европы.
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