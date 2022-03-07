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Захарова разоблачила ложь ОБСЕ: "Функционеры убивают организацию"

07 марта 2022, 19:35  •  330 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "функционеры ОБСЕ убивают организацию". Русский дипломат разоблачила ложь представителей ОБСЕ о якобы поврежденном (в результате точечного ракетного удара по киевскому телеузлу) мемориале жертвам нацизма в Бабьем Яру.
О том, что ОБСЕ далеко не все преступления украинской стороны фиксирует, уже не раз обращали внимание. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала представителей организации на откровенной лжи. Причём, дискредитирующая ОБСЕ информация до сих пор висит на сайте организации.
"Функционеры ОБСЕ убивают организацию", - пишет в Telegram Захарова.
Речь идёт о нескольких представителях организации, которые возмутились точечным ракетным ударом по киевскому телеузлу. С подачи президента Украины Владимира Зеленского был запущен фейк о якобы повреждённом мемориале жертвам нацизма в Бабьем Яру.
Захарова напомнила, что этот фейк опроверг израильский журналист, который не поленился дойти до мемориала и воочию убедиться в том, что там и следов повреждений или разрушений нет.
Русский дипломат также обратила внимание и на другой факт:
"Организация НИ РАЗУ не вступилась за памятники и братские могилы советским воинам-победителям нацизма (а среди них были не только русские, но и украинцы, белорусы, евреи), - подчеркнула Мария Захарова. - Их ликвидация и осквернение поставлено в ряде стран Восточной Европы по поток".
А это и вандализм на советских могилах, и сбитые надгробия, и сломанные и украденные таблички с именами освободителей, и оскорбительные надписи и граффити. Всё это, по словам Захаровой, - та самая "реальность, которую игнорировала ОБСЕ все эти годы. Чего уж там - десятилетия".

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