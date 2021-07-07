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Захарова разоблачила феномен "озверевших психов" на примере битвы в Грузии

07 июля 2021, 10:15  •  131 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя либерального СМИ об "озверевших психах" во время битвы в Грузии, когда граждане выступили против проведения парада гомосексуалистов. Русский дипломат при этом весьма иронично разоблачила либеральный феномен.
Напомним, ранее в Грузии активисты сорвали проведение в Тбилиси парада гомосексуалистов. Народ буквально взбунтовался. Дело дошло до того, что протестующие не только не позволили развернуть "радужный" флаг перед парламентом, но даже сорвали с флагштока и сожгли флаг Евросоюза. В ход против сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации пошли камни и бутылки. Досталось, судя по видео из соцсетей, и полицейским.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на "феноменальный тезис" руководителя информационной службы "Дождя" Екатерины Котрикадзе о беспорядках в Тбилиси. В частности, на её слова о том, что, мол, "полиция, которая по идее должна защищать граждан от озверевших психов, не пошевелила пальцем".
В своём авторском Telegram-канале Захарова не без иронии поинтересовалась, а под "озверевшими психами" подразумеваются "все люди, которые действуют агрессивно и в нарушение закона, или всё зависит от их политической позиции?".
Разоблачая либеральный феномен, русский дипломат заметила, что "если позиция "правильная", то "озверевшие психи" становятся борцами за демократию и свободу". А вот "если они берут в руки розы, даже несмотря на то что громят всё на своём пути, включая и легитимные органы власти, то это уже сразу "политические деятели, уставшие от тирании и диктатуры".
Кроме того, Захарова также указала и на тот факт, что ранее не слышала от Екатерины заявлений о полиции как о защитнице граждан всегда и везде. На этом моменте дипломат задаётся неудобным вопросом: имеет ли в данном случае значение "баррикадное" местоположение стражей порядка?

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