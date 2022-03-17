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Захарова разнесла в пух и прах итальянское СМИ La Stampa

17 марта 2022, 13:40  •  106 • Украина
Иностранные СМИ уже давно перестали быть надежными журналистскими источниками. В погоне за хайпом там не проверяют ни информацию, ни фотографии.


Так, в итальянском издании La Stampa и появилось фото удара «Точкой-У» в Донецке с подписью «Так Киеву грозит последних штурм». Этой публикацией возмутилась представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала такие статьи «особым цинизмом».

«Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это — последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У», - заявила она.

Ракету запустила украинская сторона. Российские ПВО сбили ее, но обломки упали на людей. В итоге более 20 человек погибли, десятки ранены. Украинские говносми подло пишут, что ракетный удар был от ВС РФ, хотя если бы наши ПВО не уничтожили ракету, жертв было бы еще больше.

Западные подхватывают лживую информацию и распространяют ее.
До фактов никому нет дела. Западный мир действует по другой тактике – громче истерить, перебивать и перекручивать факты.

«Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», - возмутилась Захарова.

ВСУ и нацбаты регулярно обстреливают мирное население. Они реализуют тактику «выжженной земли» - мол, не достанется нам, пусть не достанется никому. Уже не говоря о том, что людьми они прикрываются как щитом, понимая – ВС РФ не будут стрелять по территориям, где есть гражданские.

Эту информацию подтвердила и выжившая после взрыва в мариупольском драмтеатре. Там украинские фашисты согнали людей в театр под видом безопасности. Не давали ни воды, ни еды, а потом бомбанули по зданию, обвинив во всем российских солдат.

По словам женщины, увидев солдат, дети все время плакали, потому что помнят, как они себя ведут.

«Заходишь в магазин, в очереди стоишь, они зайдут бухие с автоматами, растолкают, а мы должны говорить: «Героям слава!» Вот так у нас было всё это время», - подытожила она.
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