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Захарова рассказала, зачем Британии был нужен вброс про смену власти на Украине
23 января 2022, 19:25 • 124 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД о смене власти на Украине. Она рассказала, с какой целью эта информация была распространена.
В Великобритании заявили, что Москва планирует привести к власти в Киеве лояльно настроенного к ней политика. По мнению Марии Захаровой, подобные высказывания - лишь часть большой схемы.
В информационной среде готовится целый ряд крупных провокаций, предположила дипломат в эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым". Захарова подчеркнула, что коллективный Запад, НАТО, англосаксы не могут действовать, не подготовив предварительно информационное поле.
Представитель русского МИД не исключила, что возможны провокации не только информационного, но и военного характера.
Западные СМИ нагнетают панику, убеждая мир в якобы запланированном Россией "вторжении" на Украину. Из-за этого в США работают над очередным пакетом санкций против Москвы. Россия подобные обвинения неоднократно отвергала.
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