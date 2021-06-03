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Захарова рассказала об удивившей Москву "случайности" со СМИ-иноагентами
03 июня 2021, 09:25 • 39 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что, когда США впервые захотели присвоить СМИ из России статус иноагентов, в Москве это посчитали случайностью. Но США "пошли до конца".
В рамках ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова собрала журналистов на особый завтрак - поговорить о СМИ-иноагентах. Открывая мероприятие, она отметила, что в Москве "считали, что это случайность, когда США впервые хотели присвоить статус иноагента" нашим СМИ. В том числе полагали, что Вашингтон не пойдёт до конца.
"Но они (США) пошли до конца, - указала Захарова, отметив, что и России пришлось в этом случае действовать и отвечать на данный вызов. - Очень важно подчеркнуть, что на тот момент это была ответная мера. Сегодня это применяется в нашей правовой среде"
По словам официального представителя МИД России, с нашей стороны было сделано всё, чтобы СМИ конкурировали исключительно в информационной сфере.
"В XXI веке мы бы имели полное право заниматься чем-то более интересным. Но увы, наши западные партнёры не оставили выбора", - отметила Захарова.
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