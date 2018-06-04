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Захарова рассказала о ставшей рутиной лжи в Совбезе ООН
04 июня 2018, 00:24 • 70 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ложь в Совете Безопасности ООН стала рутиной. Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
РИА Новости
«Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной, и мы это видим», — отметила Захарова.
Так она прокомментировала выступление главы МИД Украины Павла Климкина на заседании Совбеза, где он рассказал об убийстве Бабченко.
Позднее Климкин подчеркнул, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства российского журналиста.
В Верховной раде также заявили о «позоре» украинского министра из-за дела Бабченко.
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