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Захарова рассказала о ставшей рутиной лжи в Совбезе ООН

04 июня 2018, 00:24  •  70 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ложь в Совете Безопасности ООН стала рутиной. Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
 
РИА Новости
 

«Ложь в зале Совбеза — вещь, к сожалению, ставшая рутиной, и мы это видим», — отметила Захарова.

Так она прокомментировала выступление главы МИД Украины Павла Климкина на заседании Совбеза, где он рассказал об убийстве Бабченко.

Позднее Климкин подчеркнул, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства российского журналиста. 

В Верховной раде также заявили о «позоре» украинского министра из-за дела Бабченко.

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