Захарова рассказала о состоянии российских журналистов, попавших под обстрел в Карабахе

Раненых при обстреле храма в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван, как только их состояние это позволит. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о журналистах, попавших под обстрел, когда они находились в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. По имеющимся данным, один из раненых военкоров - это Юрий Котенок. Другой раненый - спецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов. Личность третьего неизвестна.

"Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", - цитирует ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что один из троих журналистов находится в тяжёлом состоянии. У двух других ранения средней степени тяжести. Они будут прооперированы в ближайшее время, добавила официальный представитель МИД России.