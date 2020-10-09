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Захарова рассказала о состоянии российских журналистов, попавших под обстрел в Карабахе
09 октября 2020, 01:55 • 31 • Политика
Представитель МИД Захарова сообщила, что раненых российских журналистов доставят в Ереван, как только их состояние это позволит. Она отметила, что у двоих ранения средней степени тяжести, один - в тяжёлом состоянии.
Раненых при обстреле храма в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван, как только их состояние это позволит. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о журналистах, попавших под обстрел, когда они находились в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. По имеющимся данным, один из раненых военкоров - это Юрий Котенок. Другой раненый - спецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов. Личность третьего неизвестна.
Она отметила, что один из троих журналистов находится в тяжёлом состоянии. У двух других ранения средней степени тяжести. Они будут прооперированы в ближайшее время, добавила официальный представитель МИД России.
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