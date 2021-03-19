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Захарова рассказала о реакции Китая на заявление представителей США

19 марта 2021, 17:20  •  172 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам Ян Цзечи отреагировал на заявление американской стороны в рамках американо-китайских переговоров на Аляске. Об этом она сообщила в пятницу, 19 марта, на странице в Facebook.
«Мы думаем, что в США будут соблюдать элементарный дипломатический этикет. Мы должны разъяснить нашу позицию прямо сейчас. Позвольте мне сказать одно: вы не имеете права говорить перед Китаем, когда вы начинаете с позиции силы разговаривать со страной», — привела слова Цзечи Захарова.
По информации Wall Street Journal, на встрече 18 марта представители США коснулись вопросов кибератак и китайской позиции в отношении Гонконга. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти действия «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». В ответ Цзечи резко возразил и потребовал Соединенные Штаты изучать собственные проблемы, связанные с расизмом в стране.
В тот же день американские чиновники обвинили китайских коллег в нарушении протокола во время переговоров в Анкоридже на Аляске. До их начала стороны сошлись на том, что у каждой стороны будет по две минуты для вступительного слова в присутствии журналистов. Однако сначала задержался советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, затем и китайская сторона потребовала дополнительное время. В общей сложности вступительные слова растянулись на час.
В целом первый день американо-китайских переговоров прошел в атмосфере взаимных претензий. Так, Блинкен заявил, что Вашингтон в любом случае будет привлекать Китай к ответственности за действия в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, нарушение прав человека в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

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