Захарова рассказала о проблемах с итоговым документом «нормандской четверки»

Представители «нормандской четверки» на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ не отвечают. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье 7 ноября, комментируя инцидент с беспилотником в Донбассе.

«Вопрос к Парижу и Берлину, сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас о Франции и Германии говорю, которая инициирует бесконечно проведение встреч в нормандском формате», — заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 1», запись которого выложила в своем Telegram.

Захарова добавила, что западные коллеги постоянно побуждают российскую сторону, отмечая, что Москва якобы не готова.

«Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, <…> нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее, 7 ноября, комментируя новый инцидент с беспилотником на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам, Захарова подчеркнула, что в зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства могут только наблюдатели ОБСЕ.

6 ноября представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе был зафиксирован беспилотник.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили варианты решения конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.