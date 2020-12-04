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Захарова рассказала о позоре Украины

04 декабря 2020, 10:15  •  164 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала речь постпреда Незалежной в ООН
Мария Захарова оценила речь постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, который обвинил советских солдат в уничтожении "тысяч украинцев" во время оккупации и отступления в 1941 году.
Официальный представитель МИД РФ призналась, что ей даже страшно представить, что же творится " в недрах Киевской дипломатической мысли". Захарова напомнила Кислице, что буквально несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский поздравлял Соединенные Штаты с Днем ветеранов и рассказывал об общих победах украинцев и американцев.
Дипломат также упрекнула постпреда в нелогичности его высказываний.
"Получается, по Кислице, сначала Украина поучаствовала в создании СССР, а потом в его составе двинула войска для оккупации своей территории, которой тогда владела Польша. То есть Украина сама себя оккупировала, находясь в составе Советского Союза? Или как?" – поинтересовалась Захарова на своей странице в "Фейсбуке".
Мария Владимировна подчеркнула, что Украина хочет усидеть сразу на всех стульях Генеральной Ассамблеи, ведь сначала представители Незалежной голосуют против принимаемых резолюций ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма, а после обвиняют Советский Союз в "оккупации", передает "Общественная служба новостей".
Захарова назвала выступление Кислицы "плевком в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине" и предложила коллеге "позориться до конца" и в следующий раз рассказать о годовщине принятия "Акта провозглашения Украинского государства" в 1941 году.
Ранее СБУ рассекретила данные о переписи населения и обвинила СССР в истреблении украинцев.

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