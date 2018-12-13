Захарова рассказала о подготовке Киевом наступления в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе.

«Согласно имеющейся информации в ближайшие дни Киев намерен устроить вооружённую провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введённым, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией», — сказала Захарова.

По её словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что от разведки ДНР поступает информация о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению.