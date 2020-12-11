Захарова рассказала о подготовке к еженедельным брифингам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как готовится к еженедельным брифингам. Особенности подготовки она раскрыла в пятницу, 11 декабря, на конференции «Диалог на равных» всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

«Вы знаете, для меня главное — чтобы у меня материал был готов. Главное, чтобы я знала, как отвечать на вопросы. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно всю неделю читать информационные сводки, нужно читать материалы, которые присылают наши посольства, нужно слушать то, что говорит министр иностранных дел России», — поделилась Захарова.

По ее словам, необходимо слушать, что говорят представители руководства России, президент и представители иных ветвей власти, а также ведомств по международным отношениям.

Она добавила, что важно понимать, какие темы могут быть интересны журналистам.

«То есть какие темы сейчас являются топовыми, какие вопросы могут возникнуть», — подчеркнула Захарова.

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила песню «Лезгинка» на свои стихи, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.