Захарова рассказала о мероприятиях Запада в преддверии выборов в Госдуму

Страны Запада в преддверии выборов в Государственную думу могут организовать специальные мероприятия, в том числе с оказанием государственной поддержки. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается тех самых мероприятий, которые сейчас, в том числе и с государственной поддержкой, очевидно, проходят и будут проходить в целом ряде западных государств, и будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание РФ — то мы будем рассказывать вам много всего интересного (о мероприятиях. — Ред.)», — поделилась официальный представитель российского министерства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, 25 августа, стало известно о приглашении Россией наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19.

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетят Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения выборов в Госдуму.

Инициатива о приглашении наблюдателей ПАСЕ в качестве контролеров выборов в Государственную думу не станет значимым сигналом для развития отношений между странами — таким мнением поделился член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он отметил, что в работе с ПАСЕ заинтересована вся Россия.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.