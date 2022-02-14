Захарова рассказала о лжи американских политиков

Политики из США врали, врут и будут врать, выдумывая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Они врут и о «вторжении» РФ на Украину. Такое мнение в воскресенье, 13 февраля, в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Приводя примеры лжи Вашингтона, политик вспомнила слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ранее заявлявшего о необходимости быть готовым к тому, что Кремль создаст предлог для якобы нападения на Украину.

«Мир уже знает, кто всё время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», — написала Захарова, напомнив о речи Пауэлла, утверждавшего о наличии у Ирака оружия массового уничтожения.

Ранее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, но считают, что оно может начаться в любой день. По его словам, это может случиться после Олимпиады-2022 в Пекине или, если это возможно, Россия может избрать путь дипломатии.

11 февраля газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщила о заявлении президента США Джо Байдена, согласно которому Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. В то же время днем ранее американское агентство Bloomberg подчеркнуло, что Россия нападет на Украину 15 февраля.

МИД РФ представил примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании способствуют распространению тезиса о так называемом готовящемся «вторжении России на Украину». Дипломаты напомнили, что западные медиа в своих материалах на тему кризиса на Украине игнорировали приверженность Москвы дипломатическому урегулированию конфликта на основе Минских соглашений и ее опасения по части собственной безопасности из-за продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.