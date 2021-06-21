Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Главная / Политика

Захарова рассказала о ключевом преимуществе России перед США в Европе

21 июня 2021, 23:55  •  103 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила , зачем США собираются ввести новые санкции против России. В частности, речь идет о газопроводе «Северный поток -2». По ее словам, таким образом страна пытается показать собственную неконкурентоспособность. России же реально есть, что предложить Европе.
По словам Захаровой, США не могут предложить Европе ничего выгодного. Из-за этого Белый дом всякий раз находит оправдания вводимым против России санкциям.
"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Все, другого здесь нет", - заявила Мария Захарова.
Дипломат уверена, что США объявили себя мировым лидером. Однако по вопросу энергетики, который так волнует Европы, стране предложить нечего. Такая ситуация вынуждает Белый дом накачивать информпространство воинственной риторикой, не имеющей отношения к предмету спора.
Ранее советник президента США Джейк Салливан анонсировал новый пакет антироссийских санкций, поводом для которых стала ситуация вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, Салливан заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






103
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 20:15
Странные заявления Эльвиры Набиуллиной: глава ЦБ спорит с Путиным?
21 июня 2021, 22:05
"Путин метко сказанул": Американцы вступились за президента России после дерзости СМИ
21 июня 2021, 22:05
Армения на грани трагедии: "Кровь неизбежна" - эксперт
21 июня 2021, 20:15
ЕС обсудит новую модель работы с Россией на этой неделе
21 июня 2021, 22:05
Триумф Пашиняна озадачил Сатановского: "Ясно, что ничего неясно"
21 июня 2021, 23:55
В ответ на новую "напасть" Псаки показала всему миру язык
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
19 июня 2021, 22:25
Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот
20 июня 2021, 14:00
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.