Захарова рассказала о ключевом преимуществе России перед США в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила , зачем США собираются ввести новые санкции против России. В частности, речь идет о газопроводе «Северный поток -2». По ее словам, таким образом страна пытается показать собственную неконкурентоспособность. России же реально есть, что предложить Европе.

По словам Захаровой, США не могут предложить Европе ничего выгодного. Из-за этого Белый дом всякий раз находит оправдания вводимым против России санкциям.

"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Все, другого здесь нет", - заявила Мария Захарова.

Дипломат уверена, что США объявили себя мировым лидером. Однако по вопросу энергетики, который так волнует Европы, стране предложить нечего. Такая ситуация вынуждает Белый дом накачивать информпространство воинственной риторикой, не имеющей отношения к предмету спора.

Ранее советник президента США Джейк Салливан анонсировал новый пакет антироссийских санкций, поводом для которых стала ситуация вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, Салливан заявил, что США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2".