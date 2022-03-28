Захарова рассказала о будущем пути Украины после спецоперации РФ

После завершения российской спецоперации по защите жителей Донбасса Украина пойдет по миролюбивому и добрососедскому пути развития. Об этом в понедельник, 28 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий, посвященный итогам заседания Евросовета в Брюсселе, опубликован на сайте ведомства.

«Уверены, что по итогам [спецоперации] украинский народ вернется на миролюбивую и добрососедскую стезю развития. Евросоюзу же, а также его западным единомышленникам еще предстоит осознать, к сколь трагическим последствиям приводит накачка деньгами и оружием агрессивного неонацистского режима в центре Европы», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что решение о «восстановлении демократической Украины», принятое по итогам Евросовета, является запоздалым. По словам Захаровой, «эволюция» Украины в демократическом направлении была приостановлена в феврале 2014 года. Тогда, по ее мнению, в Киеве «при подстрекательстве стран Запада» произошел госпереворот.

«Украина — полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией — нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России. Для этого украинским неонацистам дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых они продолжают убивать мирное население», — отметила Захарова.

Днем ранее американский журналист Гленн Гринвальд рассказал в своем блоге, что США с 2014 года специально занимались милитаризацией Украины и отправляли туда военных советников для противостояния с Россией. По его словам, Украина была просто расходным материалом во внешней политике Вашингтона.

24 марта министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили продолжение предоставления Украине американских вооружений поражающего действия, в том числе «помощь в размере $1 млрд на обеспечение безопасности, о которой недавно объявил президент Байден».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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