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Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хватило двух слов
27 декабря 2021, 01:35 • 30 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кто на самом деле виноват в "дискриминации европейских товаров", на которую сегодня жалуется Евросоюз. Чтобы охарактеризовать ситуацию, ей хватило всего двух слов: глупость и несамостоятельность.
По словам Захаровой, Запад сам целиком и полностью несёт ответственность за свои экономические потери в России. Винить ему нужно только "глупость и несамостоятельность" своих политических элит.
Глупость заключается в том, что импортозамещение, которое сегодня пытается оспорить в ВТО Евросоюз, стало ответом на незаконные санкции против России. Пытаясь нанести вред русской экономике, Европа в итоге нанесла вред самой себе.
Несамостоятельность также сыграла с ней злую шутку. Президент США Джо Байден во время работы вице-президентом в 2014 году открыто заявил, что ЕС не хотел вводить санкции против России, а США заставили своих "партнёров" пойти на этот шаг.
- пишет Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обратился с жалобой в ВТО на Россию, которая "дискриминирует" европейские товары своей политикой импортозамещения. Аналогичные претензии к России ранее высказало торговое представительство США.
Напомним, что Россия начала активно проводить политику импортозамещения в ответ на американские и европейские санкции, которые не были согласованы с ООН и прямо нарушают правила ВТО.
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