Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Главная / Политика

Захарова рассказала, кто виноват в "дискриминации европейских товаров". Хватило двух слов

27 декабря 2021, 01:35  •  30 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кто на самом деле виноват в "дискриминации европейских товаров", на которую сегодня жалуется Евросоюз. Чтобы охарактеризовать ситуацию, ей хватило всего двух слов: глупость и несамостоятельность.
По словам Захаровой, Запад сам целиком и полностью несёт ответственность за свои экономические потери в России. Винить ему нужно только "глупость и несамостоятельность" своих политических элит.
Глупость заключается в том, что импортозамещение, которое сегодня пытается оспорить в ВТО Евросоюз, стало ответом на незаконные санкции против России. Пытаясь нанести вред русской экономике, Европа в итоге нанесла вред самой себе.
Несамостоятельность также сыграла с ней злую шутку. Президент США Джо Байден во время работы вице-президентом в 2014 году открыто заявил, что ЕС не хотел вводить санкции против России, а США заставили своих "партнёров" пойти на этот шаг.
Байден отметил, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит,
- пишет Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обратился с жалобой в ВТО на Россию, которая "дискриминирует" европейские товары своей политикой импортозамещения. Аналогичные претензии к России ранее высказало торговое представительство США.
Напомним, что Россия начала активно проводить политику импортозамещения в ответ на американские и европейские санкции, которые не были согласованы с ООН и прямо нарушают правила ВТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



30
Источник
Похожие новости
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
26 декабря 2021, 20:20
Россия неминуемо войдёт в зону риска: "С февраля до марта" - Делягин
26 декабря 2021, 20:20
Украина привлечёт к обороне государства женщин: Даже беременных и с детьми
26 декабря 2021, 22:05
"Надо забрать Киев": Кадыров напомнил о своей идее присоединить Украину
26 декабря 2021, 20:20
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
26 декабря 2021, 22:05
"Куски Манхэттена" для великой России. Сатановский о принципах и выгоде
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
26 декабря 2021, 22:05
"Надо забрать Киев": Кадыров напомнил о своей идее присоединить Украину
26 декабря 2021, 21:30
Кремленологи недовольны, что "Россия посягнула на сферу влияния НАТО" (Влад...
26 декабря 2021, 22:05
В случае "вторжения" России - бежать: Командующие ВС Британии просчитывают ...
26 декабря 2021, 22:05
"Куски Манхэттена" для великой России. Сатановский о принципах и выгоде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.