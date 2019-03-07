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07 марта 2019, 21:09  •  32 • Политика
Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии. Она назвала происшествие "циничным и продуманным демаршем", который не останется без ответа.
В МИД России отреагировали на отказ во въезде на территорию Чехии российскому дипломату. Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с жестким заявлением по этому поводу.
По её словам, случившееся - это не только "вопиющий пример недружественного поведения", но и демонстрация полного пренебрежение "элементарными нормами дипломатического приличия". Захарова также отметила, что это был "циничный и продуманный" демарш. Она пообещала, что инцидент не останется без соответствующей реакции Москвы.
Речь идет о запрете на въезд в Чехию одному из российских дипломатов, который находился составе официальной делегации, направлявшейся на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны", - подчеркнула Захарова на брифинге в Москве.

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