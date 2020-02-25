Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
Застройка в Подмосковье скоро приведёт к социальному взрыву (Руслан Осташко)
Встреча русских и американцев в Сирии: Наши забросили сразу двух подполковников ...
"Здесь невозможно". Мишустину стало стыдно - он честно рассказал об эм...
Главная / Политика

Захарова рассказала, как грузинские журналистки "набросились" на делегацию РФ в Женеве

25 февраля 2020, 21:54  •  60 • Политика

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала жалким зрелищем попытки грузинских журналистов пробиться к главе МИД РФ Сергею Лаврову с целью задать вопрос о визите в Тбилиси.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", - написала Захарова на Facebook.

"Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - добавила дипломат, сопроводив публикацию фотографиями с царапинами.

Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин в четверг заявил, что российская делегация будет участвовать в заседании Комитета министров Совета Европы в мае в Тбилиси, однако ее состав пока не определен.

В конце января президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что республика допустит участие членов российской делегации во встрече глав МИД Совета Европы независимо от того, посещали ли они Абхазию и Южную Осетию. Тем самым, сказала она, Тбилиси выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает людям права посещать "оккупированные территории в обход Грузии".

26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и придал упомянутым территориям статус оккупированных. В октябре 2008 года парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", который вводит уголовную ответственность для людей, посещающих Абхазию и Южную Осетию без ведома Тбилиси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 05:39
Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
25 февраля 2020, 10:54
"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ
25 февраля 2020, 02:24
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
25 февраля 2020, 20:39
"Здесь невозможно". Мишустину стало стыдно - он честно рассказал об эмоциях
25 февраля 2020, 07:39
"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы
25 февраля 2020, 20:39
Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.