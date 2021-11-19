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Захарова рассказала, готова ли Россия не признать президента США

19 ноября 2021, 22:40  •  138 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, готова ли Москва не признать президента США в ответ на аналогичный демарш со стороны Вашингтона.
В конгресс США внесли резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он пойдёт на новый срок и выиграет выборы.
Журналист и ведущий ВГТРК Стас Натанзон поинтересовался у Захаровой, готова ли Москва в ответ не признать президента США, учитывая, что поводов усомниться в честности прошлых американских выборов достаточно.
Официальный представитель МИД России ответила, что Москва, в отличие от Вашингтона, принимает решения, основываясь на фактах, а не на вымысле. Опирается на официальную статистику, показания своих наблюдателей, сообщения в прессе и другие данные.
У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании выборов. А придумывание таких схем - это не наш подход,
- пояснила Захарова.
Она назвала инициативу американских конгрессменов "осенним вмешательством". Захарова подчеркнула, что американский истеблишмент уже давно оторвался от реальности, разучился различать реальные и выдуманные проблемы.
Представитель МИД посоветовала США заняться внутренними проблемами, а не лезть в дела других стран. А своих проблем у Америки достаточно: конфликты на расовой почве, разобщённость общества, нарушение прав человека и многое другое.

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