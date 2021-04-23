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Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 01:25 • 80 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Она предупредила Словакию о последствиях "псевдосолидарности" с Чехией.
Так Захарова прокомментировала решение Словакии выслать трёх русских дипломатов в связи с недавним скандалом в Чехии. Таким образом страна выполнила просьбу Праги, которая просила членов ЕС последовать её примеру и начать выдворять сотрудников посольств и консульств России.
Напомним, что ранее власти Чехии выслали из страны 17 русских дипломатов в связи со "шпионским скандалом". Москва, которая руководствуется во внешней политике принципом зеркального ответа на недружественные шаги, выслала 20 чешских дипломатов.
Поводом для "санкционной войны" стал "русский след", который Чехия якобы обнаружила в деле 2014 года о взрыве склада боеприпасов во Врбетице. Генпрокурор Чехии утверждает, что взрыв устроили "русские агенты", которые позже "отравили" Скрипалей. Никаких доказательств при этом предоставлено не было.
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