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Захарова рассказала, чем грозят СМИ Запада фейки о России: Аккредитацию оставят, но правды потребуют

14 мая 2020, 12:55  •  67 • Политика
Западные СМИ выпустили серию материалов, в которых содержится фейковая информация об уровне смертности от коронавируса в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, чем это грозит. Известно, что аккредитации эти издания не лишат, но правды потребуют.
Несколько дней назад в Financial Times и New York Times появились статьи, в которых приведены собственные "подсчёты" изданий о смертности в Москве. Западные журналисты заявили, что Кремль скрывает истинные масштабы гибели людей от COVID-19. Якобы они на 70% выше, чем в официальной статистике.
Депутаты Госдумы предложили лишить эти две газеты аккредитации и запретить их сотрудникам работать на территории России. В эфире "Соловьев Live" официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что аккредитацию изданиям решено оставить.
В МИД также решили потребовать опровержения, то есть фактически признаться в распространении фейков. Соответствующие письма в редакции Financial Times и New York Times уже подготовлены. Их передадут через британское и американское посольства в Москве. Российская Федерация готовит документы для отправки представителю ОБСЕ и в секретариат ООН. Таким образом планируется привлечь внимание мировой общественности, которую развернули некоторые западные СМИ против России.

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