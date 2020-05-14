|
Захарова рассказала, чем грозят СМИ Запада фейки о России: Аккредитацию оставят, но правды потребуют
14 мая 2020, 12:55 • 67 • Политика
Западные СМИ выпустили серию материалов, в которых содержится фейковая информация об уровне смертности от коронавируса в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, чем это грозит. Известно, что аккредитации эти издания не лишат, но правды потребуют.
Несколько дней назад в Financial Times и New York Times появились статьи, в которых приведены собственные "подсчёты" изданий о смертности в Москве. Западные журналисты заявили, что Кремль скрывает истинные масштабы гибели людей от COVID-19. Якобы они на 70% выше, чем в официальной статистике.
Депутаты Госдумы предложили лишить эти две газеты аккредитации и запретить их сотрудникам работать на территории России. В эфире "Соловьев Live" официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что аккредитацию изданиям решено оставить.
В МИД также решили потребовать опровержения, то есть фактически признаться в распространении фейков. Соответствующие письма в редакции Financial Times и New York Times уже подготовлены. Их передадут через британское и американское посольства в Москве. Российская Федерация готовит документы для отправки представителю ОБСЕ и в секретариат ООН. Таким образом планируется привлечь внимание мировой общественности, которую развернули некоторые западные СМИ против России.
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2020, 10:28
|
12 мая 2020, 06:55
|
10 мая 2020, 14:20
|
13 мая 2020, 01:55
|
13 мая 2020, 01:55
|
11 мая 2020, 06:55
|
11 мая 2020, 11:55