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Захарова рассказала, чего ждать от Байдена: "Помните 2016 год?"

21 февраля 2021, 01:00  •  55 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чего ждать от нового президента США Джо Байдена. По её словам, все американские лидеры идут примерно в одном и том же русле, которое долгие годы не меняется. "Помните 2016 год?" - спросила она.
Так Захарова прокомментировала очередной выпад Байдена, который накануне обвинил Россию в том, что она пытается ослабить Европу и НАТО, а также возложил на неё ответственность за кибератаки. Официального представителя МИД России слова президента США не удивили. Она отметила, что подобные речи российские дипломаты слышали ещё в 2016 году, когда баллотировались в президенты предшественник Байдена Дональд Трамп и его соперница Хиллари Клинтон.
Надо всё-таки помнить то, через что мы прошли год, два, три назад и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там новое? Мне кажется, все идёт в том же русле, - отметила Захарова, выступая на канале "Соловьёв Live".
Напомним, что на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия и Китай являются главными противниками коллективного Запада, поскольку не разделяют его ценностей. При этом он попросил страны, входящие в НАТО, увеличить финансирование организации для борьбы с "российской угрозой".
Захарова отметила, что постоянный поиск внешнего врага свидетельствует о глубоком кризисе внутри НАТО. А Министерство иностранных дел Китая посоветовало альянсу отказаться от мышления времён холодной войны, поскольку это путь в никуда.

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