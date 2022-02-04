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Захарова расшифровала слова Нуланд: "Американские игроки сдают краплёные карты"

04 февраля 2022, 12:35  •  131 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в Штатах "почти уверены", что Москва организовала утечку в СМИ документов из-за пометок, сделанных для России. "Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные карты", - расшифровала сказанное Нуланд Захарова.
"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные карты, - расшифровала в своём Telegram Захарова сказанное замгоссекретаря США. - Ничего нового, но от Вас это слышать приятно".
Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Виктории Нуланд в интервью ТАСС по поводу утечки в СМИ документов с ответами США России по гарантиям безопасности.
В частности, Нуланд сообщила о том, что в Вашингтоне "почти уверены", что "слив" информации осуществила Москва. В качестве "доказательства" она привела "пометки на документах", сделанные именно для России. Для партнёров по НАТО, по словам Виктории, они, мол, были иными.

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