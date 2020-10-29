Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России

Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com

Дипломат припомнила коллеге неосторожное высказывание

Мария Захарова резко высказалась по поводу резонансного инцидента с журналистами Первого канала в США. Россиян жестоко избили неизвестные, а американские стражи порядка решили не вмешиваться в разборки. На фоне этой истории официальная представительница МИД вспомнила выпад экс-посла США в РФ Майкла Макфола, который однажды назвал нашу страну "дикой". Дипломат намекнула, что произошедшее наглядно демонстрирует, какая страна на самом деле не отличается цивилизованностью.

Предыстория элегантной шпильки от сотрудницы МИД адресует к 2012 г. Тогда Макфол хотел провести тайную встречу с Львом Пономаревым, главой общественной организации "За права человека". Однако российским журналистам удалось рассекретить это мероприятие.

Американский посол был весьма возмущен, что его засекли, и в сердцах заявил корреспондентам, что Россия – это дикая страна, и в западных государствах такого не могло произойти. Впрочем, потом он принес публичные извинения и сказал, что относится к нашей стране с уважением, передает РИА "Новости".

Комментируя инцидент с избиением журналистов Первого канала, Мария Захарова припомнила этот случай. Она обратилась к Макфолу с вопросом, ту ли страну он назвал дикой.

"Вы хорошо научились десятилетиями скрывать проблемы в вашей стране и обвинять во всем другие страны", – такие слова дипломат адресовала американским властям.

Напомним, в ходе нападения на наших журналистов в Филадельфии, один из корреспондентов получил сотрясение мозга. Подробностями скандального случая ранее делилось "Утро.ру".

