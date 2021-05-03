Захарова раскрыла истинный смысл ПРО-политики США: "Дымовая завеса"

Соединённые Штаты ведут своеобразную политику в области ПРО (противоракетной обороны). Истинный смысл предпринимаемых действий раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Дымовая завеса", - произнесла она.

Захарова напомнила, что с 2002 года США больше не состоят в договоре по ПРО. С тех пор Белый дом разворачивает во всём мире систему глобальной противоракетной обороны. В неё входят как стационарные, так и мобильные противоракетные средства.

Многие из них находятся достаточно близко к границам с Россией, хотя для их размещения используются "надуманные предлоги". По словам дипломата, это говорит о политике девальвации потенциала ядерного сдерживания Москвы. Другими элементами данной политики являются и развитие Штатами военно-космической отрасли, и создание средств неядерного характера для нанесения "быстрого высокоточного удара". Кроме того, США развивают морские средства, регулярно демонстрируя их рядом с побережьем России.

"Не более чем дымовая завеса", - так охарактеризовала Мария Захарова действия американских властей выдать глобальную систему ПРО за оборонительный проект, пишет "РИА Новости". На самом же деле Вашингтон намерен получить преимущество из-за возможности использовать ядерное вооружение первым.

Ранее стало известно о намерении Пентагона выделить около 18 миллиардов долларов на создание и эксплуатацию перехватчиков иранских и северокорейских ракет. Это станет первой серьёзной государственной закупкой новой администрации Белого дома в оборонной сфере. Планируется создание 31 перехватчика, 10 из которых будут испытательными. Их местом размещения станет Аляска. Каждый из таких перехватчиков обойдётся США примерно в полмиллиарда долларов.