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Захарова раскрыла истинную причину санкций против России

03 мая 2021, 18:10  •  71 • Политика
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Западные элиты идут на это от отчаяния
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала отношение Москвы к рестрикциям.
Истинной причиной санкций против России является отчаяние западных правящих элит. Рост экономики нашей страны и другие успехи на международной арене не дают покоя Западу. Москва представляет собой сильного конкурента, которого пытаются устранить всеми правдами и неправдами. Кроме того, нападая на Россию, многие страны пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Об этом Захарова заявила в беседе с RT.
Между тем Москва не собирается молча терпеть выпады Запада. Представитель МИД напомнила, что санкции бьют по обеим сторонам, а победителей в такой "войне", как правило, нет.
"Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", – подчеркнула Захарова.
Высказалась она и о постепенном отказе от доллара. По словам Захаровой, этот вопрос в России на повестке стоит уже как минимум последние десять лет, и не зря.
"Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный "волюнтаризм" ещё больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций", – отметила она.
Ранее финансовый эксперт рассказал о рисках накоплений в долларах и сообщил, в каком случае у россиян могут конфисковать счета вамериканской валюте.

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