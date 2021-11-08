Захарова раскрыла детали задания для Нуланд от Москвы

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Разрешение визового кризиса - первый шаг к нормализации двустороннего сотрудничества

США завели российско-американские отношения в тупик и теперь должны предпринять усилия, чтобы направить их в нормальное русло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Москвы, начать "разблокировку" Вашингтон должен с практических шагов, в первую очередь, ликвидируя кризис с визами. Об этом было четко указано заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, когда она приезжала на переговоры в РФ в октябре.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации",

– подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Вести". Теперь будет понятно, действительно ли США "хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений", или все их слова на этот счет – пустая риторика. Если проблема с визами будет решена, то и по другим направлениям удастся продвинуться, уверена дипломат. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале Марии Захаровой.

Виктория Нуланд провела в Москве три дня в середине октября. За это время она встретилась с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По оценке Захаровой, переговоры были "откровенными" и "полезными".

Уже после возвращения Нуланд в Вашингтон стало известно, что США решили выдавать гражданам России визы как людям "без нации". В частности, им предложено обращаться в посольство Польши за получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты.