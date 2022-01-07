Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
Главная / Политика

Захарова "столкнула лбами" Тихановскую и Харрис

07 января 2022, 13:30  •  554 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречия в словах защитников "западных ценностей"
В заявлениях вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которые выразили отношение к беспорядкам в Казахстане, отметила противоречия официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, ранее Харрис сравнивала штурм Капитолия в январе 2021 года с терактами 11 сентября 2001 года и атакой на Перл-Харбор в 1941 году.
В то же время офис бежавшей из Белоруссии Тихановской назвал беспорядки в Казахстане "уличными протестами", которые являются одним "из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".
К вопросу о "западных ценностях, которые партнеры всё время призывают защищать от России". Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии...
- цитирует РИА Новости слова Захаровой на брифинге.
Как подчеркнула дипломат, "нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах".
Тихановская поддержала массовые протесты в Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах в 2020 году. Она выехала в Литву, которая отказала Минску в выдаче ее властям.
В Казахстане с начала января 2022 года проходят выступления в некоторых городах, произошли столкновения с силовиками. Встране до 19 января введен режим ЧП.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



554
Источник
Похожие новости
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
07 января 2022, 00:05
Развёртывание сил ОДКБ насторожило Белый дом
07 января 2022, 11:45
России бросают вызов. Сценарий гибридной войны расписан по шагам
07 января 2022, 13:30
"Отслеживается каждый рейс, но…": Главный вопрос, который волнует Казахстан
07 января 2022, 00:05
Инсайд подтвердился: Администрация США против "газовых санкций" для России
07 января 2022, 13:30
Захарова "столкнула лбами" Тихановскую и Харрис
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
05 января 2022, 10:10
«Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.