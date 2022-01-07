Захарова "столкнула лбами" Тихановскую и Харрис

Представитель МИД России Мария Захарова указала на противоречия в словах защитников "западных ценностей"

В заявлениях вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которые выразили отношение к беспорядкам в Казахстане, отметила противоречия официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, ранее Харрис сравнивала штурм Капитолия в январе 2021 года с терактами 11 сентября 2001 года и атакой на Перл-Харбор в 1941 году.

В то же время офис бежавшей из Белоруссии Тихановской назвал беспорядки в Казахстане "уличными протестами", которые являются одним "из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".

К вопросу о "западных ценностях, которые партнеры всё время призывают защищать от России". Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии...

- цитирует РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Как подчеркнула дипломат, "нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах".

Тихановская поддержала массовые протесты в Белоруссии после победы Александра Лукашенко на выборах в 2020 году. Она выехала в Литву, которая отказала Минску в выдаче ее властям.

В Казахстане с начала января 2022 года проходят выступления в некоторых городах, произошли столкновения с силовиками. Встране до 19 января введен режим ЧП.