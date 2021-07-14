Захарова "припечатала" ЕС его же документом в скандале с Венгрией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля в рамках скандала с венгерским законом о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Русский дипломат "припечатала" ЕС его же документом, приводя неудобные европейцам факты о дискриминации.

Напомним, Венгрия оказалась чуть ли не в европейской осаде после принятия закона о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних. Похожий закон был несколько лет назад принят в России. В ЕС же, где откровенно лоббируют интересы "радужного" сообщества, ожидаемо подвергли Будапешт критике. Разразился скандал: Венгрия отказалась идти на поводу у Брюсселя и отстаивает традиционные ценности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём авторском Telegram-канале обратила внимание на недавнее выступление председателя Евросовета Шарля Мишеля на пленарной сессии Европарламента. В частности, на заявление политика о том, что "мы в Европейском союзе не дискриминируем, мы интегрируем. В этом смысл статьи 2 нашего Договора".

В ответ Захарова чётко "припечатала" ЕС их же основополагающим документом и статьёй 2 в частности. В ней чёрным по белому указывается, что "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам". Всё в том же документе также говорится, что "эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".

Захарова не без иронии высказалась про то, что вряд ли "архитекторы единой послевоенной Европы" мечтали о том, что "их представления о равенстве и достоинстве будут трактоваться руководством ЕС в XXI веке так сексуально, подстраивая под гендер основополагающие принципы европейского единства".

Припомнила дипломат различные откровенные дискриминации Евросоюза по отношению к некоторым странам, к беженцам - "жертвам" интервенции ЕС, русскоязычным СМИ, "жёлтым жилетам" во Франции и белорусам в Польше.

Подводя итоги своей публикации, Захарова заметила, что "они все давно в очереди на окормление свободами" и "Венгрия может подождать".