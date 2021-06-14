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Захарова "поморщилась" из-за демарша журналистов "Би-би-си"

14 июня 2021, 18:35  •  127 • Политика
Так дипломат отреагировала на демонстративный уход журналистов с пресс-конференции с Романом Протасевичем. Они выразили протест, уверенные, что Протасевича привезли на мероприятие насильно.
Журналисты "Би-би-си" ушли с пресс-конференции МИД Беларуси в знак протеста. Они считают, что на брифинг Романа Протасевича привезли помимо его воли.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своём телеграм-канале по поводу такого знака.
"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", - написала дипломат, добавив в текст "поморщившийся" смайл.
Ранее Протасевич заявил, что помогает следствию исключительно добровольно. Он опроверг слухи о своём избиении, не назвал имя русского олигарха, который занимался продвижением телеграм-канала Nexta, объявленного в Белоруссии экстремистским.
В Минске проходит пресс-конференция с личным участием Романа Протасевича, где разбирается дело с самолётом Raynair и другие вопросы.

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