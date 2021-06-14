Захарова "поморщилась" из-за демарша журналистов "Би-би-си"

Так дипломат отреагировала на демонстративный уход журналистов с пресс-конференции с Романом Протасевичем. Они выразили протест, уверенные, что Протасевича привезли на мероприятие насильно.

Журналисты "Би-би-си" ушли с пресс-конференции МИД Беларуси в знак протеста. Они считают, что на брифинг Романа Протасевича привезли помимо его воли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своём телеграм-канале по поводу такого знака.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", - написала дипломат, добавив в текст "поморщившийся" смайл.

Ранее Протасевич заявил, что помогает следствию исключительно добровольно. Он опроверг слухи о своём избиении, не назвал имя русского олигарха, который занимался продвижением телеграм-канала Nexta, объявленного в Белоруссии экстремистским.

В Минске проходит пресс-конференция с личным участием Романа Протасевича, где разбирается дело с самолётом Raynair и другие вопросы.