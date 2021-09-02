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Захарова: "Холодный эстонский душ застал всех врасплох"

02 сентября 2021, 10:10  •  31 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на тревожный для Киева факт. По её словам, на Украине "холодный эстонский душ застал всех врасплох".
Дипломат напомнила о том, что на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая побывала на организованном Киевом саммите "Крымская платформа", дала интервью украинскому изданию "Европейская правда", где заявила то, чего украинские власти не ожидали.
Кальюлайд заявила о том, что вступление в Евросоюз предполагает множество условий, а Украина и прочие ожидающие вступления в ЕС, "откровенно говоря", "не выполняют критерии членства".
"Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности", - сказала она прямо украинцам, добавив, что суды на Украине – это вообще, проблемный вопрос
"Вы не подходите под требования членства в ЕС", - нанесла последний удар президент Эстонии.
Как отметила Мария Захарова, после организованного Киевом тёплого приёма и завышенных ожиданий, слова Кальюлайд стали для Украины "холодным эстонским душем", который "застал всех врасплох". Захаров отметила, что ошарашенный таким поворотом Киев, бросил для ответа главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Тот прямо сказал, что заявление Эстонии не соответствует "дружескому характеру отношений" и вообще – в Киеве разочарованы и считают её слова неуместными после такого тёплого приёма.
"Интересно, а что могло повлиять на главу Эстонии? Если только Брюссель", - предположила Захарова, отметив, что, очевидно, что "Киев обиделся".
По её словам, в качестве сладкой пилюли Эстония пообещала Украине полевой госпиталь, но только его чертежи.
"Задача возводить госпиталь ляжет на Германию. Дружить так дружить, чего уж там", - подытожила она.

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