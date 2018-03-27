Захарова прямо назвала заказчиков отравления Скрипаля в Солсбери

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Судя по количеству высланных дипломатов, за всем стоят США и Британия, считают в МИД России.

Беспрецедентное количество высланных российских дипломатов четко указывает на то, что за провокацией с отравлением британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля стоят США и Великобритания. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что если раньше было непонятно, кто является выгодополучателем инцидента в Солсбери, то теперь это очевидно. Количество высланных российских дипломатов говорит о том, что за провокацией стоят США и Великобритания.

"За провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании", - сказала Захарова на пресс-конференции.

Также представитель МИД напомнила, что британская сторона не предоставила никаких доказательств причастности России к отравлению. Вместо этого из Лондона слышны лишь антироссийские политические лозунги.

"Это основная задача демонизации России, которая была поставлена. То, что мы сейчас видим, это продолжение... долгосрочной программы по просто оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны, это вопрос ее граждан и русского народа", - отметила она.