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Захарова прямо назвала заказчиков отравления Скрипаля в Солсбери
27 марта 2018, 02:09 • 108 • Политика
Судя по количеству высланных дипломатов, за всем стоят США и Британия, считают в МИД России.
Беспрецедентное количество высланных российских дипломатов четко указывает на то, что за провокацией с отравлением британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля стоят США и Великобритания. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она отметила, что если раньше было непонятно, кто является выгодополучателем инцидента в Солсбери, то теперь это очевидно. Количество высланных российских дипломатов говорит о том, что за провокацией стоят США и Великобритания.
Также представитель МИД напомнила, что британская сторона не предоставила никаких доказательств причастности России к отравлению. Вместо этого из Лондона слышны лишь антироссийские политические лозунги.
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