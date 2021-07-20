Захарова простыми словами объяснила суть "угрозы миропорядку" от России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об опросе норвежской газеты. В нём "главной угрозой миропорядку" называлась Россия. Дипломат нашла простые слова, чтобы объяснить суть публикации.

В конце минувшей недели норвежское издание Dagbladet опубликовало результаты опроса: 38% респондентов "главной угрозой миропорядку" назвали Россию. За Китай в данном качестве проголосовало 25%, КНДР – 20%, Соединённые Штаты – всего 4%.

Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала этот соцопрос заказным. Она отметила, что в той же газете специально отобранные эксперты рассуждали о том, как "Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой". Отрицать это представитель МИД России не стала. Действительное, такое было, когда СССР очищал север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

Не стала дипломат опровергать утверждение норвежских экспертов, что Россия "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия". Захарова подчеркнула: военно-космические силы не только присутствуют в Сирии, но и громят террористов, стоят на защите международного права. И всё это делается не ради "демонстрации", а "чтобы погрязшая в неудачных экспериментах "западная прогрессивная общественность" продолжила своё существование, не погибнув под гнетом ИГИЛ*, объяснила представитель МИД.

Она назвала впечатляющими результаты опроса. "Угрозу миропорядку" несёт, по мнению норвежцев, Москва, а ведь "демонстрирует свою военную мощь" вовсе не она. Не нужно брать даже век, достаточно "только этого огрызка века". Американцы активно действуют в Сирии и Афганистане, Ираке и Ливии, нарушая при этом этические и правовые нормы.

"Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример "пострадания" от нашей страны? Ответ очевиден - нет. Поэтому опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды", - заключила Захарова.

* ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.