Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

Захарова простыми словами объяснила суть "угрозы миропорядку" от России

20 июля 2021, 04:30  •  30 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об опросе норвежской газеты. В нём "главной угрозой миропорядку" называлась Россия. Дипломат нашла простые слова, чтобы объяснить суть публикации.
В конце минувшей недели норвежское издание Dagbladet опубликовало результаты опроса: 38% респондентов "главной угрозой миропорядку" назвали Россию. За Китай в данном качестве проголосовало 25%, КНДР – 20%, Соединённые Штаты – всего 4%.
Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала этот соцопрос заказным. Она отметила, что в той же газете специально отобранные эксперты рассуждали о том, как "Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой". Отрицать это представитель МИД России не стала. Действительное, такое было, когда СССР очищал север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
Не стала дипломат опровергать утверждение норвежских экспертов, что Россия "постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия". Захарова подчеркнула: военно-космические силы не только присутствуют в Сирии, но и громят террористов, стоят на защите международного права. И всё это делается не ради "демонстрации", а "чтобы погрязшая в неудачных экспериментах "западная прогрессивная общественность" продолжила своё существование, не погибнув под гнетом ИГИЛ*, объяснила представитель МИД.
Она назвала впечатляющими результаты опроса. "Угрозу миропорядку" несёт, по мнению норвежцев, Москва, а ведь "демонстрирует свою военную мощь" вовсе не она. Не нужно брать даже век, достаточно "только этого огрызка века". Американцы активно действуют в Сирии и Афганистане, Ираке и Ливии, нарушая при этом этические и правовые нормы.
"Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример "пострадания" от нашей страны? Ответ очевиден - нет. Поэтому опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды", - заключила Захарова.
* ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






30
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 23:00
"Cлишком много репрессий": Нобелевский лауреат раскрыл суть Америки
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
19 июля 2021, 23:00
Затраты на ПЦР-тесты сократятся минимум вдвое - ФАС
20 июля 2021, 00:50
Экспансия в Таджикистан обернется проблемами для русских. База будет в осаде
20 июля 2021, 00:50
Байден запутался в попытке объяснить, почему Россия заслуживает санкций, а Китай - нет
20 июля 2021, 00:50
"В отдельных случаях": Путин внёс законопроект о высших военных чинах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
13 июля 2021, 10:10
Франция испугалась возвращения героя из России
14 июля 2021, 01:45
"Зато как отрабатывает заказик!": Соловьёв разнёс Парфёнова за критику статьи о русских и украинцах
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.