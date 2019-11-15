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Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского
15 ноября 2019, 20:24 • 105 • Украина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала меморандум с пересказом разговора, который состоялся между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле.
РИА Новости
Она написала в своей странице в Facebook, что, согласно опубликованной стенограмме, в ходе разговора Трамп заявил Зеленскому, что когда он «владел конкурсом «Мисс Вселенная», Украина в нём всегда достойно себя представляла».
«Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока всё», — отметила Захарова.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора лидеров США и Украины.
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