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Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

15 ноября 2019, 20:24  •  105 • Украина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала меморандум с пересказом разговора, который состоялся между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле.
 
РИА Новости
 

Она написала в своей странице в Facebook, что, согласно опубликованной стенограмме, в ходе разговора Трамп заявил Зеленскому, что когда он «владел конкурсом «Мисс Вселенная», Украина в нём всегда достойно себя представляла».

«Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока всё», — отметила Захарова.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора лидеров США и Украины.

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