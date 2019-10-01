|
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
01 октября 2019, 21:54 • 104 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook создание в ПАСЕ постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
© MFA Russia/via Globallookpress.com
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно», — написала Захарова.
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России. В эту группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.
Отмечалось, что целью группы является «продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2019, 06:54
|
27 сентября 2019, 17:09
|
25 сентября 2019, 16:39
|
28 сентября 2019, 09:39
|
25 сентября 2019, 10:09
|
25 сентября 2019, 16:24
|
28 сентября 2019, 15:54