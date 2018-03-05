Захарова прокомментировала сообщения о стоимости для Украины покупки газа в Европе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что Киеву пришлось закупить газ у ЕС по цене, в четыре раза превышающей российское предложение.

По её словам, на протяжении многих лет украинский политический бомонд вёл страну к обрыву.

«И ведь они никогда не расскажут своему народу, что Европа считает Россию надёжным энергопартнёром, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ», — написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД отметила, что киевские власти не расскажут об этом, так как тогда украинцы «посадят своих правителей на кол».

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Он также сообщил, что украинская компания выставит «Газпрому» счёт за переплату за европейский газ в марте.