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Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
02 июня 2019, 20:24 • 33 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова в Харькове.
РИА Новости
Также она отреагировала на внесение телеведущего Владимира Познера в базу данных украинского сайта «Миротворец».
«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала Захарова в Facebook.
Ранее стало известно, что в ходе протестного мероприятия в Харькове националисты снесли установленный в городе бюст Жукова. Мэр Харькова пообещал восстановить бюст.
Кроме того, Познер в беседе с ФАН прокомментировал включение его имени в базу данных «Миротворца».
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