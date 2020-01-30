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Захарова прокомментировала слова Зеленского об СССР и Второй мировой
30 января 2020, 19:54 • 85 • Украина
МИД России осудил высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
© president.gov.ua
«Просто запредельно звучат заявления президента Украины Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом в их роли (цитирую) «в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По её словам, подобные заявления «переходят все границы» и являются «откровенным предательством истории своего же народа».
Она также подвергла критике высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука, который заявил о якобы произошедшей до начала Второй мировой войны встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.
«Каждое заявление, которое будет сделано, вне зависимости от частоты и количества, фальсифицирующее историю Второй мировой войны и Великой Отечественной, будет нами комментироваться с фактами, цитатами», — добавила Захарова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с высказываниями Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны.
28 января украинский лидер в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.
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